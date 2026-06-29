Slachtoffers bankhelpdeskfraude krijgen schade meestal niet vergoed door bank

Slachtoffers van bankhelpdeskfraude krijgen de schade meestal niet vergoed door hun bank, zo blijkt een nieuw rapport van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Vorig jaar zorgde bankhelpdeskfraude voor een schade van 25,8 miljoen euro. Een stijging ten opzichte van de 22,7 miljoen euro in 2024. Slachtoffers van bankhelpdeskfraude kunnen hun schade vergoed krijgen, maar in de meeste gevallen wordt dat niet door banken gedaan.

Banken hanteren een coulancekader waarin staat wanneer een bank tot vergoeding van schade kan overgaan, maar ook dat de bank in bepaalde gevallen vergoeding mag weigeren. Het coulancekader stelt dat banken tot vergoeding kunnen overgaan als er sprake is geweest van spoofing van naam en/of het telefoonnummer van de eigen bank. Daarnaast kan een klant éénmaal voor een vergoeding in aanmerking komen.

Vorig jaar werd bij 55 procent van de gevallen van bankhelpdeskfraude de schade niet onder het coulancekader vergoed. Een jaar eerder was dat nog 52 procent. Volgens het MOB komt dit doordat mensen eerder al een keer slachtoffer zijn geworden, wanneer de oplichters zich als medewerker van een andere bank voordoen of als het om zakelijke rekeninghouders gaat. "Online fraude blijft een belangrijk maatschappelijk probleem", zegt minister Heinen van Financiën over het nieuwste MOB-rapport (pdf).

"Online fraude is uitgegroeid tot de grootste criminaliteitsvorm in Nederland en vormt daarmee een breed maatschappelijk probleem. Naast financiële schade kan het ook emotionele en psychische schade veroorzaken bij slachtoffers en hun omgeving. Bovendien ondermijnt online fraude het vertrouwen in digitalisering, terwijl digitalisering juist veel maatschappelijke voordelen biedt", aldus het MOB. Volgens de organisatie is intensieve en structurele samenwerking tussen de betrokken publieke en private partijen essentieel om fraude te bestrijden.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is een overlegplatform waarin organisaties afspraken maken over het betalingsverkeer in Nederland. Onder andere De Nederlandsche Bank (DNB), Betaalvereniging Nederland, Consumentenbond, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Thuiswinkel.org, Goede Doelen Nederland, ANBO-PCOB, Oogvereniging en de Nederlandse Vereniging van Banken zijn deelnemer. Het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken zijn waarnemers in het MOB.