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WhatsApp laat gebruikers optionele gebruikersnaam reserveren

dinsdag 30 juni 2026, 09:57 door Redactie, 2 reacties

WhatsApp biedt gebruikers in de nieuwste versie van de chatapp de mogelijkheid om alvast een gebruikersnaam te reserveren. Gebruikersnamen worden later dit jaar gelanceerd en moeten volgens het techbedrijf het telefoonnummer van gebruikers afschermen. Zodra gebruikersnamen zijn gelanceerd zullen personen of bedrijven die voor het eerst door een gebruiker worden benaderd niet het telefoonnummer van deze gebruiker zien, als die zijn gebruikersnaam heeft ingeschakeld.

Wanneer mensen iemand met een ingeschakelde WhatsApp-gebruikersnaam een bericht willen sturen moeten ze de precieze naam weten. WhatsApp stelt dat er geen overzicht van beschikbare gebruikersnamen is en gebruikers ook geen suggesties van bestaande gebruikersnamen te zien krijgen. "Om je te helpen wie je op WhatsApp via je je gebruikersnaam kan bereiken, hebben we een optionele gebruikersnaam key gemaakt die anderen moeten weten om je een bericht te sturen", aldus WhatsApp in de aankondiging van de feature.

Gebruikersnamen worden de komende maanden geleidelijk uitgerold en WhatsApp zegt dat het gebruikers zal waarschuwen als de feature in hun land beschikbaar is. Voor gebruikers die geen naam weten te verzinnen is er ook een generator die verschillende suggesties doet.

Reacties (2)
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Vandaag, 10:02 door Anoniem
Goh... Gaat Meta wat aan data bescherming doen?
Nah... Vast niet. Niet de aard van het beest...
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Vandaag, 10:06 door Briolet
Signal heeft deze feature al een tijdje. Je kiest zelf een naam en Signal plaatst er vervolgens nog een getal van 00 tot 99 achter. Op die mannier kunnen in elk geval nog 100 mensen dezelfde naam kiezen voordat die niet meer beschikbaar is.
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