Banken melden explosieve stijging van aantal frauduleuze transacties

Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in het Nederlandse betalingsverkeer is vorig jaar explosief gestegen, zo laat de De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag weten. Ook het fraudebedrag kende een flinke stijging. Het aantal frauduleuze transacties nam met 30 procent toe tot 658.000, terwijl het fraudebedrag met 22 procent steeg tot 198 miljoen euro.

Volgens DNB heeft de stijging verschillende oorzaken en verschilt per betaalmethode. Zo maken fraudeurs bij overschrijvingen steeds vaker gebruik van misleiding bij snelle betaaltransacties die lastig terug te draaien zijn. Bij online kaartbetalingen is in toenemende mate sprake van identiteitsfraude door bijvoorbeeld phishing, waarbij criminelen onder meer bank- of creditcardgegevens ontfutselen. Daarnaast is er sprake van een recente toename in de fraude bij contante opnames door verloren of gestolen betaalpassen.

De meeste fraudegevallen komen voor bij fysieke en online kaartbetalingen. Vorig jaar ging het om 514.000 frauduleuze transacties, een stijging van ruim een kwart ten opzichte van 2024. Deze stijging vond vooral plaats bij online betalingen. Het totale fraudebedrag met kaartbetalingen steeg tegelijkertijd vorig jaar van 36 miljoen euro naar ongeveer 41 miljoen euro. Bij online betalingen, vooral naar het buitenland, worden vaak via phishing gestolen kaartgegevens gebruikt. Ook worden particulieren en bedrijven soms misleid om zelf een betaling goed te keuren. Bij betalingen aan de fysieke kassa gaat het juist vaker om misbruik van verloren of gestolen betaalpassen of creditcards.

Het grootste schadebedrag werd gerapporteerd bij overschrijvingen, namelijk zo'n 148 miljoen euro. Bij deze vorm van fraude worden particulieren en bedrijven vaak misleid om zelf geld over te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om bankhelpdeskfraude, beleggingsfraude en WhatsAppfraude. "De stijging zit vooral bij zogeheten instant betalingen (waarbij het geld binnen 10 seconden op de rekening van de ontvanger staat) en betalingen naar het buitenland. Mogelijk kiezen fraudeurs hier vaker voor, omdat het in beide gevallen lastiger is om fraude terug te draaien", aldus DNB.