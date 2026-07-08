Saxion maakt locatievoorzieningen permanent op iPhones en laptops personeel

Op alle laptops en iPhones van personeel van hogeschool Saxion staan locatievoorzieningen voortaan permanent ingeschakeld, wat volgens de onderwijsinstelling moet voorkomen dat de apparaten onnodig worden gewist als medewerkers denken dat die kwijt zijn. Medewerkers kunnen de locatievoorzieningen niet uitschakelen. Volgens Erwin Rensink van Saxion is de privacy niet in het geding, zo laat hij tegenover SaxNow weten, het nieuws- en opinieplatform van de hogeschool. "We twijfelden zelfs om hierover te communiceren, omdat de locatievoorzieningen al standaard aanstaan bij de apparaten."

De hogeschool heeft er toch voor gekozen dit te melden omdat het om apparaten van de gebruikers zelf gaat. "Daarin kun je beter overcommuniceren dan te weinig laten weten", merkt Rensink op. Via de locatievoorzieningen kunnen beheerders bij Saxion zien waar het apparaat zich bevindt. De locatievoorzieningen stonden al standaard aan, maar gebruikers kunnen die niet meer zelf uitschakelen, waar dit eerder nog wel mogelijk was. De maatregel moet volgens Rensink voorkomen dat laptops en iPhones onnodig worden leeggehaald omdat mensen denken dat die kwijt zijn, terwijl ze bijvoorbeeld thuis liggen.

De maatregel gaat gelden voor Windows-laptops, MacBooks en iPhones, niet voor Android. Apparaten met Googles besturingssysteem worden al minder binnen de onderwijsinstelling gebruikt en het is de bedoeling dat Android straks helemaal verdwijnt. "Android sterft een stille dood binnen Saxion. Het doel is niet meer met Android-apparaten te werken, dus dan is deze verandering niet nodig", aldus Rensink.