Nieuws
image

Saxion maakt locatievoorzieningen permanent op iPhones en laptops personeel

woensdag 8 juli 2026, 09:32 door Redactie, 3 reacties

Op alle laptops en iPhones van personeel van hogeschool Saxion staan locatievoorzieningen voortaan permanent ingeschakeld, wat volgens de onderwijsinstelling moet voorkomen dat de apparaten onnodig worden gewist als medewerkers denken dat die kwijt zijn. Medewerkers kunnen de locatievoorzieningen niet uitschakelen. Volgens Erwin Rensink van Saxion is de privacy niet in het geding, zo laat hij tegenover SaxNow weten, het nieuws- en opinieplatform van de hogeschool. "We twijfelden zelfs om hierover te communiceren, omdat de locatievoorzieningen al standaard aanstaan bij de apparaten."

De hogeschool heeft er toch voor gekozen dit te melden omdat het om apparaten van de gebruikers zelf gaat. "Daarin kun je beter overcommuniceren dan te weinig laten weten", merkt Rensink op. Via de locatievoorzieningen kunnen beheerders bij Saxion zien waar het apparaat zich bevindt. De locatievoorzieningen stonden al standaard aan, maar gebruikers kunnen die niet meer zelf uitschakelen, waar dit eerder nog wel mogelijk was. De maatregel moet volgens Rensink voorkomen dat laptops en iPhones onnodig worden leeggehaald omdat mensen denken dat die kwijt zijn, terwijl ze bijvoorbeeld thuis liggen.

De maatregel gaat gelden voor Windows-laptops, MacBooks en iPhones, niet voor Android. Apparaten met Googles besturingssysteem worden al minder binnen de onderwijsinstelling gebruikt en het is de bedoeling dat Android straks helemaal verdwijnt. "Android sterft een stille dood binnen Saxion. Het doel is niet meer met Android-apparaten te werken, dus dan is deze verandering niet nodig", aldus Rensink.

Reacties (3)
Reageer met quote
Vandaag, 09:44 door Anoniem
Hmm Saxion gaat dus dingen forceren op prive apparaten?
Saxxion rommel zou dan zeer snel van mijn prive spul verwijderd worden.
Reageer met quote
Vandaag, 10:00 door Anoniem
UIteraard tast dat de privacy niet aan. Locatie gegevens horen immers openbaar te zijn. Zet ook gelijk de micofoons en de camera's aan voor extra veiligheid voor de user en zijn/haar omgeving! Zo kan er niets meer mis gaan. Echt waar!

Oh, voor ik het vergeet, Bewaar al die gegevens zo lang mogelijk en sla het ergens op in de cloud zonder encryptie anders is het verhaal niet af. Misschien is Facebook een mooi storage omgeving voor dit soort gegevens!
Reageer met quote
Vandaag, 10:45 door Anoniem
Via IP-adres kan je vaak al redelijk goed achterhalen waar iemand zich ongeveer bevind. Wij gebruiken deze data gewoon voor onze security monitoring, als iemand ineens vanaf een heel andere locatie inlogt die hij/zij normaal niet gebruikt geeft dat een trigger. Dus tijdens de vakantie periode krijgen we meestal wel wat meldingen.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure GenAI Deep Dive Security Training
Certified Secure Salt Road Compromised Components