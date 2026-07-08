Bits of Freedom: Autoriteit Persoonsgegevens moet meer handhaven

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet meer handhaven en zich minder richten op bewustwording, zo vindt burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF). De burgerrechtenbeweging reageerde op het grote aantal datalekken dat zich de afgelopen jaren voordeed. "Een belangrijke reden hiervoor is dat organisaties de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) onvoldoende serieus nemen", stelt Nadia Benaissa van BoF.

Benaissa merkt op dat de AVG verplicht dat organisaties hun beveiliging op orde moeten hebben, waarbij rekening gehouden moet worden met de laatste stand van de techniek. "Als je vijf jaar geleden hebt bedacht hoe je gegevens beveiligt en daar vervolgens niets meer aan doet, dan voldoet dat simpelweg niet meer." Eerder dit jaar stelde privacyorganisatie noyb dat bedrijven die de AVG overtreden niets te vrezen hebben van privacytoezichthouders, aangezien er zelden hoge boetes worden opgelegd.

Volgens Bits of Freedom legt de AP als toezichthouder te veel nadruk op bewustwording en te weinig op handhaving. "In de eerste jaren na invoering van de AVG was dat misschien logisch. Maar inmiddels zijn we jaren verder", aldus Benaissa. Ze stelt dat de Nederlandse privacytoezichthouder vaker moet ingrijpen wanneer organisaties de regels overtreden. Voorlichting alleen is namelijk niet genoeg om ervoor te zorgen dat bedrijven en organisaties hun gedrag veranderen.

Vorig jaar haalde noyb ook uit naar de Autoriteit Persoonsgegevens omdat het zelden boetes oplegt. In een recent rapport stelt de de AP dat het zorgvuldig afweegt welke inzet van de toezichtscapaciteit het meeste effect heeft. "In veel gevallen kiest de AP voor snelle interventies, in plaats van boetes of andere sancties. Zoals het uitleggen van de regels in een (telefonisch) gesprek of door bemiddeling tussen partijen, zodat een organisatie alsnog gehoor geeft aan bijvoorbeeld het verzoek tot inzage of het verwijderen van persoonsgegevens", aldus de toezichthouder.