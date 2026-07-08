Proton hekelt aanwezigheid van Global Device ID in Windows

Proton, het bedrijf achter de gelijknamige vpn- en maildienst, heeft uitgehaald naar de aanwezigheid van het Global Device ID (GDID) in Windows. Deze week werd bekend dat de FBI door middel van het GDID een verdachte wist op te sporen die van allerlei ransomware-aanvallen wordt verdacht, ook al maakte die gebruik van een vpn. Veel details over het GDID ontbreken echter. Microsoft heeft nauwelijks informatie over deze identifier openbaar gemaakt.

"Als je van Windows gebruikmaakt weet je waarschijnlijk dat je laptop je bespioneert. Deze week werden we eraan herinnerd hoe groot de privacyinbreuk is van Microsofts overal aanwezige besturingssysteem", aldus Proton. Het bestaan van het GDID werd genoemd in de aanklacht tegen de verdachte. Daarin stond vermeld hoe de FBI via het GDID dat Microsoft aan de opsporingsdienst verstrekte de verdachte op het spoor kwam.

"Het GDID roept belangrijke vragen op over toestemming van gebruikers en wie eigenlijk de eigenaar is van de hardware waarvoor je betaalt. Je wordt nooit gevraagd om akkoord te gaan met het GDID op je apparaat, en er is geen eenvoudige manier om het te verwijderen. Zelfs het opnieuw installeren van Windows is slechts een gedeeltelijke oplossing", aldus de vpn- en mailprovider.

Proton merkt op dat alle grote commerciële besturingssystemen waaronder Android, iOS en macOS zeer waarschijnlijk apparaten uniek kunnen identificeren. "Helaas accepteren de meeste mensen deze situatie gewoon. Voor degenen die dit niet doen, is de enige praktische manier om dit te voorkomen het gebruik van opensource-besturingssystemen zoals Linux."