DuckDuckGo Browser blokkeert nu ook advertenties op YouTube

De nieuwste versie van de DuckDuckGo Browser blokkeert nu ook standaard advertenties op YouTube, zo heeft ontwikkelaar DuckDuckGo aangekondigd. 'YouTube Ad Blocking' zoals de feature heet staat standaard ingeschakeld bij de meeste gebruikers op iOS, Windows en macOS. Binnenkort zal de feature ook bij Android-gebruikers automatisch worden ingeschakeld, maar in de tussentijd kunnen die de feature zelf inschakelen.
Voor het detecteren en blokkeren van YouTube-advertenties maakt DuckDuckGo Browser gebruik van filterlijsten afkomstig van adblocker uBlock Origin. Daarnaast kan DuckDuckGo ook eigen rules toepassen. De browser-ontwikkelaar waarschuwt dat het gebruik van de adblocker soms voor extra laadtijden kan zorgen. DuckDuck is vooral bekend van de zoekmachine, maar lanceerde in 2022 ook een eigen browser.
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