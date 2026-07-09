Staatssecretaris: DigiD blijft naast vrijwillige Europese digitale ID-wallet bestaan

Inloggmiddel DigiD blijft naast de vrijwillige Europese digitale ID-wallet bestaan, zo stelt staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie. Daarnaast zegt het kabinet nog geen keuze te hebben gemaakt dat het gebruik van een Apple- of Google-account verplicht wordt voor het gebruik van de Nederlandse wallet-app. "En dit is ook niet ons streven", aldus Aerdts.

De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones en 'andere apparaten' moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

De afgelopen maanden sloegen meerdere mensen, onder andere op Hacker News, alarm dat de wallet-apps die de EU-landen elk ontwikkelen een Apple- of Google-account vereisen om te functioneren. Ook in het geval van de wallet-app waar de Nederlandse overheid nu aan werkt, NL Wallet, is dit het geval. Wel liet een woordvoerder van staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie tegenover Follow the Money weten dat er gekeken wordt naar het ondersteunen van gebruikers van andere ecosystemen. "We willen die opties goed bestuderen en, als ze veilig zijn, implementeren voordat de wallet live gaat."

PRO wilde naar aanleiding van de berichtgeving opheldering van de staatssecretaris en vroeg onder andere of het gebruik van de NL Wallet inhoudt dat mensen verplicht een Apple- of Google-account moeten gebruiken. "Er is geen keuze gemaakt tot de verplichting van een Google-account of Apple-ID voor het gebruik van de NL Wallet en dit is ook niet ons streven", reageert de staatssecretaris.

Volgens Aerdts zijn er in de huidige versie beveiligingsmaatregelen genomen om de gegevens van gebruikers te beschermen. "Voor de grootste gebruikersgroepen (mensen met een Google-account of Apple-ID) zijn deze maatregelen nu gerealiseerd. Voor andere gebruikersgroepen zijn andere maatregelen nodig. Die maatregelen zullen worden onderzocht en, indien dat veilig kan, worden geïmplementeerd voordat de publieke wallet beschikbaar komt voor gebruikers."

Verschillen DigiD en NL Wallet

PRO-Kamerlid Kathmann wilde ook van de bewindsvrouw weten waarom DigiD zonder iPhone, Google-account of smartphone is te gebruiken. "Waarin verschilt DigiD van NL Wallet waardoor dit voor NL Wallet niet mogelijk zou zijn?", vroeg ze aanvullend. "De werking van inlogmiddelen als DigiD verschilt van die van EDI wallets als de NL Wallet, wat andere beveiligingsrisico’s met zich meebrengt en zodoende om andere maatregelen vraagt", reageert Aerdts.

De staatssecretaris stelt dat NL Wallet nog in ontwikkeling is en ernaar wordt gestreefd om die ook beschikbaar te maken voor mensen zonder Apple-ID of Google-account. "Met DigiD kun je bij bepaalde overheidsdiensten inloggen zonder smartphone, met de SMS-check. Bij diensten die een hoger betrouwbaarheidsniveau vereisen heb je een smartphone met DigiD app nodig. BZK onderzoekt de mogelijkheid om een DigiD ook op hogere betrouwbaarheidsniveaus zonder smartphone beschikbaar te stellen. EDI-wallets, zoals de NL Wallet, moeten worden uitgegeven op het hoogste betrouwbaarheidsniveau. We bekijken of we de ontwikkelingen bij DigiD kunnen benutten voor EDI-wallets, inclusief de NL Wallet."

DigiD blijft bestaan

Er waren ook vragen of DigiD naast een Europese digitale ID-wallet blijft bestaan,. "Als je beide apps in de lucht houdt, moeten ook de Belastingdienst, alle gemeenten en zorginstellingen twee apps ondersteunen, wat hen ook extra geld kost. En waarom zouden mensen overstappen naar de wallet als je ook DigiD blijft aanbieden?", vroeg Jaap-Henk Hoepman, privacy-expert en universitair hoofddocent digital security aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zich eerder af.

"DigiD blijft bestaan zoals reeds eerder aan de Kamer is toegezegd. Het gebruik van de NL-wallet is vrijwillig", laat de staatssecretaris hierover weten. "Mensen die geen gebruik willen maken van de NL wallet, hoeven dat ook niet. De vrijwilligheid is wettelijk geborgd in de verordening." Kathmann wilde ook de garantie dat organisaties die op dit moment DigiD ondersteunen en die NL Wallet willen ondersteunen, in de toekomst DigiD ook naast de NL Wallet blijven ondersteunen. "Ja, de acceptatieverplichtingen voor DigiD blijven bestaan naast de acceptatieverplichtingen voor EDI-wallets", stelt Aerdts.