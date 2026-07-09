Politie vermoedt betrokkenheid van Nederlandse criminelen bij Odido-hack

De politie vermoedt dat Nederlandse criminelen waren betrokken bij de hack van Odido. Daarnaast wordt mogelijk de stem van een Nederlandssprekende man die zich tegenover de klantenservice voordeed als it-medewerker openbaar gemaakt. Bij de hack lukte het de aanvallers om een medewerker van de klantenservice te laten inloggen op een phishingsite, waardoor de inloggegevens van het account konden worden gestolen.
Met de gestolen inloggegevens kregen de aanvallers toegang tot een omgeving waar ze de persoonlijke gegevens van meer dan zes miljoen mensen wisten te stelen. Nadat Odido weigerde het gevraagde losgeld te betalen maakte de criminele groepering ShinyHunters de gestolen dataset openbaar. De politie meldt vandaag dat het in de beginfase van het onderzoek gelukt is om meerdere servers offline te halen die de criminele groepering gebruikte om gestolen data te verspreiden.
De politie zegt verder sterke aanwijzingen te hebben gevonden dat Nederlandse criminelen bij de Odido-hack betrokken waren. Het gaat daarbij onder meer om een telefoongesprek dat kort voor de hack werd gevoerd met de klantenservice van Odido. In dit gesprek deed een Nederlandssprekende man zich voor als it-medewerker van Odido. "Via phishing werd het bedrijf vervolgens misleid, waarna de datadiefstal plaatsvond", aldus de politie.
Het Team High Tech Crime (THTC) van de politie doet op dit moment nog verder onderzoek naar de persoon die zich voordeed als it-medewerker en andere betrokkenen. De beller wordt door de politie opgeroepen om zich te melden. De politie zegt dat zijn stem mogelijk op een later moment openbaar wordt gemaakt. Het politie-onderzoek naar de Odido-hack gaat naar verwachting nog maanden duren.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.