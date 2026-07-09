Politie vermoedt betrokkenheid van Nederlandse criminelen bij Odido-hack

De politie vermoedt dat Nederlandse criminelen waren betrokken bij de hack van Odido. Daarnaast wordt mogelijk de stem van een Nederlandssprekende man die zich tegenover de klantenservice voordeed als it-medewerker openbaar gemaakt. Bij de hack lukte het de aanvallers om een medewerker van de klantenservice te laten inloggen op een phishingsite, waardoor de inloggegevens van het account konden worden gestolen.

Met de gestolen inloggegevens kregen de aanvallers toegang tot een omgeving waar ze de persoonlijke gegevens van meer dan zes miljoen mensen wisten te stelen. Nadat Odido weigerde het gevraagde losgeld te betalen maakte de criminele groepering ShinyHunters de gestolen dataset openbaar. De politie meldt vandaag dat het in de beginfase van het onderzoek gelukt is om meerdere servers offline te halen die de criminele groepering gebruikte om gestolen data te verspreiden.

De politie zegt verder sterke aanwijzingen te hebben gevonden dat Nederlandse criminelen bij de Odido-hack betrokken waren. Het gaat daarbij onder meer om een telefoongesprek dat kort voor de hack werd gevoerd met de klantenservice van Odido. In dit gesprek deed een Nederlandssprekende man zich voor als it-medewerker van Odido. "Via phishing werd het bedrijf vervolgens misleid, waarna de datadiefstal plaatsvond", aldus de politie.

Het Team High Tech Crime (THTC) van de politie doet op dit moment nog verder onderzoek naar de persoon die zich voordeed als it-medewerker en andere betrokkenen. De beller wordt door de politie opgeroepen om zich te melden. De politie zegt dat zijn stem mogelijk op een later moment openbaar wordt gemaakt. Het politie-onderzoek naar de Odido-hack gaat naar verwachting nog maanden duren.