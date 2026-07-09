Consumentenbond: gezichtsherkenning telefoons vaker met foto te foppen

De gezichtsherkenning van steeds meer telefoons is te foppen met een foto van de eigenaar, zo stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Van de mobiele telefoons die Consumentenbond sinds juni 2023 onderzocht kwam 69 procent niet door de gezichtsherkenningstest heen. Deze telefoons zijn te ontgrendelen door een foto van de eigenaar voor de lens te houden. In 2023 konden de onderzoekers nog 43 procent van de geteste toestellen met een foto ontgrendelen.

Van de 133 telefoons die de Consumentenbond de afgelopen drie jaar testte en die nog te koop zijn, bleken er 92 om de tuin te leiden met een foto. Daarbij zitten veel modellen van Motorola (19), Oppo (18) en Redmi (16). Ook bij duurdere toestellen blijkt de gezichtsherkenning niet altijd op orde. Zo gingen de Oppo Find X Pro (1300 euro), de Samsung S25 Ultra (1250 euro) en de OnePlus 15 (750 euro) de mist in. Alleen bij Apple en Google is volgens de Consumentenbond de gezichtsontgrendeling bij alle modellen veilig.

De telefoons waarbij de gezichtsontgrendeling kon worden omzeild melden meestal wel dat gezichtsherkenning onveiliger is dan een wachtwoord of pincode. De Consumentenbond vindt dat niet genoeg. "Het is zorgelijk dat consumenten er niet vanuit kunnen gaan dat de gezichtsherkenning van hun smartphone op orde is. Smartphones moeten óf goede gezichtsherkenning hebben óf helemaal niet", zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.