Politie houdt verdachte aan na surveillance openbare socialmedia-accounts

De politie heeft door middel van online surveillance van openbare socialmedia-accounts een 18-jarige verdachte uit Dordrecht aangehouden voor het bezit van een vuurwapen. Volgens de politie plaatste de verdachte op een openbaar TikTok-account een foto van het vuurwapen. Na ontdekking van de post werd een onderzoek gestart. "Na het bestuderen van verschillende foto’s op het account, konden we de verdachte identificeren", zo laat de politie verder weten. Hoe deze identificatie mogelijk was wordt niet gemeld. Bij een doorzoeking van het huis van de verdachte werd het vuurwapen gevonden.

"Het politiewerk speelt ook in de onlinewereld af. Daarom surveilleert de politie ook online, bijvoorbeeld door openbare social media accounts te bekijken", zo laat de politie weten. De online surveillance wordt door een 'digitaal wijkagent' uitgevoerd. "Het werkgebied van de digitaal wijkagent is het internet. Online kijkt hij wat mensen bezighoudt op social media, op de sites van lokale en regionale media en op fora. Hij weet wat er online speelt in zijn wijk. De digitaal wijkagent en de wijkagent op straat vullen elkaar aan", aldus de uitleg van de politie.