Justitie verwijdert betalingsherinneringen wegens privacy, tolboetes vernietigd

De rechtbank Rotterdam heeft meerdere boetes voor het niet betalen van tol voor Blankenburgverbinding vernietigd. De overheid kon namelijk niet aantonen dat de betreffende automobilisten een betalingsherinnering hadden ontvangen. Die waren wegens privacy en dataopslag verwijderd, zo liet minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegenover de rechtbank Rotterdam weten.

Voor het gebruik van de Blankenburgverbinding, die de A15 met de A20 verbindt, wordt tol geheven. Dit gebeurt op elektronische wijze, zonder tolpoortjes. De tol kan vanaf zeven dagen vooraf tot 72 uur na de rit worden betaald. In deze zaken bedroeg het toltarief 1,51 euro. Deze elektronische manier van tolheffing is nieuw in Nederland. Wie niet op tijd betaalt, krijgt eerst een betalingsherinnering. Wordt er alsnog niet betaald, dan kan de bestuurder een bestuurlijke boete van 35 euro krijgen, vermeerderd met de ritprijs.

Verschillende automobilisten die een boete ontvingen gingen hier tegen in beroep. Ze stelden dat ze geen betalingsherinnering hadden ontvangen. Voorafgaand aan de zitting heeft de rechtbank de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd de betalingsherinneringen te overleggen. De minister liet weten dat dit niet mogelijk was, omdat de betalingsherinneringen, uit privacyoverwegingen en het niet onnodig opslaan van data, al uit de systemen van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) waren verwijderd.

De minister stelde dat met de huidige inrichting van het systeem het niet mogelijk is om een onderscheid te maken tussen al betaalde en onbetaalde betalingsherinneringen. Daarom is ervoor gekozen om alle betalingsherinneringen na het aflopen van de betaaltermijn te verwijderen. De rechtbank zegt te begrijpen dat de minister in verband met de privacy van de weggebruikers en de capaciteit voor dataopslag stukken niet te lang wil bewaren. "Deze keuze komt echter voor rekening en risico van de minister", zo stelt de rechter in het vonnis. "De minister had er ook voor kunnen kiezen op de zaak betrekking hebbende stukken pas te verwijderen nadat de boete onherroepelijk is geworden."

Volgens de rechtbank hadden de betalingsherinneringen onderdeel moeten zijn van het procesdossier. Een boete kan pas worden opgelegd nadat een betalingsherinnering is verstuurd en de extra betaaltermijn is verstreken. De rechter moet daarom kunnen controleren wat er precies in de herinnering stond en naar welk adres die is gestuurd. "Dat maakt dat over een belangrijke stap in het proces geen rechterlijke controle mogelijk is", aldus de rechter, die daarom besloot de boetes in deze zaken te vernietigen.