Kabinet pauzeert uitrol van Microsoft 365 bij Belastingdienst en Douane

Het kabinet pauzeert de uitrol van Microsoft 365 bij de Belastingdienst, Douane en Dienst Toeslagen en wil dat de fiscus nogmaals het zogenaamde on-premises scenario gaat uitlopen. Dat schrijft staatssecretaris Eerenberg van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Vorig jaar meldde het kabinet dat de Belastingdienst, Douane en Dienst Toeslagen overstappen op Microsoft 365, omdat er geen andere alternatieven zouden zijn.
"De Belastingdienst heeft eerst een aantal alternatieve scenario’s uitgewerkt en zorgvuldig afgewogen. Hieruit blijkt dat geen van de onderzochte alternatieven op afzienbare termijn hetzelfde niveau van functionaliteit, veiligheid, continuïteit en efficiëntie kan bieden als het initiële scenario om de overstap naar M365 te maken", liet toenmalig staatssecretaris Heijnen weten.
"In een jaar tijd kunnen de omstandigheden zoals beschikbare datacentercapaciteit en marktaanbod veranderd zijn. Daardoor kunnen opties die eerder werden ingeschat als niet-haalbaar, nu wel mogelijk zijn", laat Eerenberg nu weten. "Daarom gaat de Belastingdienst, voordat er verdere stappen worden genomen in de uitrol van M365, het on-premises scenario uitlopen. Bij het on-premises scenario draait de software op eigen servers van de Belastingdienst, of servers die door de Belastingdienst worden beheerd en gecontroleerd."
Volgens de staatssecretaris is het belangrijk dat gezien deze situatie er geen nieuwe stappen genomen worden. "Daarom wordt het programma voor M365 bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen voor nu gepauzeerd. Eerst wil ik dat de Belastingdienst nogmaals het zogenaamde on-premises scenario gaat uitlopen", voegt de bewindsman toe. Over zes maanden vindt met het Adviescollege ICT-toetsing een tussentijdse evaluatie van het programma plaats. "Ongeacht de uitkomst daarvan, blijft de inzet op lange termijn onveranderd: een meer autonome en soevereine oplossing die passend is voor de Belastingdienst, Douane en Dienst Toeslagen", aldus Eerenberg.
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