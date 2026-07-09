Identiteits-app Itsme gaat gezichtsherkenning in België verplichten

Identiteits-app Itsme gaat volgend jaar gezichtsherkenning in België verplichten, wat het risico moet verkleinen dat accounts worden gekaapt en fraudeurs namens hun slachtoffers een login of betaling bevestigen. Dat meldt Febelfin, de koepel van Belgische banken. De maatregel is onderdeel van een groter pakket om online fraude aan te pakken. "Online fraude is uitgegroeid tot een structureel en snel evoluerend maatschappelijk probleem", aldus Febelfin.

Als onderdeel van het plan kunnen particuliere klanten straks standaard maximaal 5.000 euro per dag overmaken. Klanten kunnen deze limiet wel zelf aanpassen en kiezen voor een lagere of hogere dagelijkse limiet. Bij een limietverhoging zullen klanten vier uur moeten wachten. Verder zegt Febelfin de detectie van malware en tools te verscherpen waarmee fraudeurs op afstand toegang proberen te krijgen tot de systemen van klanten.

Identiteits-app Itsme speelt ook een rol in het actieplan. In België kunnen mensen via itsme zich bij bedrijven identificeren, maar ook op overheidswebsites inloggen. Meer dan tachtig procent van de Belgische volwassenen maakt volgens de aanbieder gebruik van itsme. Zo zal de app 'extra beveiligingslagen' toevoegen. Dat moet voorkomen dat de accounts van gebruikers worden gekaapt en fraudeurs namens hun slachtoffers een login of betaling bevestigen.

"Alleen de echte gebruiker, van wie het gezicht overeenkomt met de foto op zijn of haar Belgische identiteitskaart, zal kunnen optreden als rekeninghouder. Dat creëert een bijkomende beveiliging die fraudeurs niet kunnen omzeilen", aldus Febelfin over de verplichte gezichtsherkenning (pdf). Deze maatregel staat voor het eerste kwartaal van volgend jaar gepland.

Daarnaast wordt er een platform ontwikkeld voor het delen van fraudegegevens via bankenplatform Isabel en itsme. "Door relevante fraude-indicatoren te delen, kunnen banken geldezels sneller opsporen, meer frauduleuze transacties voorkomen en hun aanpak beter op elkaar afstemmen", aldus Febelfin. "Op korte termijn zal het platform gericht zijn op het delen van gegevens over geldezels. Op middellange en lange termijn is het de ambitie om de scope uit te breiden met signalen uit meerdere bronnen, zoals telecomgegevens, toestelgegevens en itsme."