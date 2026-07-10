Microsoft verwacht door AI meer beveiligingsupdates tijdens Patch Tuesday

Microsoft verwacht dat AI voor meer beveiligingsupdates tijdens Patch Tuesday zal zorgen, zo laat het techbedrijf aan klanten weten. Volgens Microsoft zorgt AI ervoor kwetsbaarheden in groten getale en sneller worden gevonden. Dit zorgt echter ook voor meer beveiligingsupdates tijdens de vaste patchdinsdagen van Microsoft. Iets waar klanten rekening mee moeten houden.

Volgens Microsoft is het belangrijk dat gebruikers en klanten updates zo snel mogelijk installeren. "Snel patchen is één van de meest effectieve manieren om kwetsbaarheden te verminderen, zeker nu AI de snelheid vergroot waarmee kwetsbaarheden kunnen worden gevonden en misbruikt." Het techbedrijf voegt toe dat de situatie bij elke klant anders is. "Veel organisaties moeten een risicoanalyse maken, updates controleren, de uitrol in de juiste volgorde uitvoeren en belangrijke systemen voorrang geven." Microsoft adviseert deze organisaties om hun belangrijkste systemen op basis van de beveiligingsbulletins eerst te beschermen.

Onlangs besloot Oracle om wegens de ontwikkeling van AI-tools die kwetsbaarheden kunnen vinden en verhelpen om voortaan elke maand kritieke beveiligingsupdates uit te brengen. Het softwarebedrijf kwam voorheen ééns per kwartaal met patches, maar dat is volgens Oracle door de komst van AI niet langer houdbaar.