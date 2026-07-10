Kabinet komt met wetsvoorstel tegen spoofing Nederlandse telefoonnummers

Het kabinet heeft vandaag een concept-wetsvoorstel gepresenteerd dat spoofing van Nederlandse telefoonnummers moet tegengaan. Het publiek kan er nu op reageren. Het oorspronkelijke voorstel werd al eind 2020 aangekondigd en ging over de aanpak van misbruik van telecomvoorzieningen voor phishing. In 2022 ging een eerdere versie van het voorstel al in consultatie. "Vanwege daarna doorgevoerde substantiële wijzigingen wordt een nieuwe consultatie opportuun geacht", zo staat in de aankondiging van het concept-wetsvoorstel.

Volgens het kabinet is er sprake van toegenomen schade, waaronder financiële schade, voor burgers en bedrijven door phishing en spoofing. "Het bestaande wettelijke kader blijkt niet toereikend om deze problemen vanuit het toezicht op te lossen. In zijn algemeenheid is het huidige kader voor het nummerbeheer in de Telecommunicatiewet aan vernieuwing toe", zo staat in een uitleg bij het concept-wetsvoorstel.

Eén deel van het probleem is dat Nederlandse telefoonnummers op permanente basis buiten Nederland worden gebruikt voor telefonie en sms. "Deze situatie voedt phishing en spoofing", aldus de uitleg, die toevoegt dat het hier niet gaat om de standaard roaming van mensen met een Nederlands abonnement in het buitenland. Het is lastig voor toezichthouders om hier toezicht op te houden, omdat de betrokken telecomproviders zich vaak in het buitenland bevinden.

Een ander probleempunt is dat nummerherkenning eenvoudig is te vervalsen. Daardoor kan een telefoontje of sms-bericht uit het buitenland uit Nederland afkomstig lijken. Ook is het mogelijk om telefoonnummers van banken of andere bedrijven mee te geven, wat gebruikt kan worden bij phishing en bankhelpdeskfraude. Volgens het kabinet is het bestaande wettelijke verbod op onjuist gebruik van nummerherkenning niet voldoende toegesneden op de rollen van verschillende telecomproviders in de keten, waardoor effectief toezicht hierop lastig is. Ook houdt het geen rekening met bijvoorbeeld het gebruik van alfanumerieke tekens. Dit bemoeilijkt de maatregelen die telecomproviders tegen spoofing zouden kunnen nemen.

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