Ransomware-onderhandelaar krijgt 70 maanden cel voor ransomware-aanvallen

Een 41-jarige Amerikaanse man die voor een cybersecuritybedrijf werkzaam was als ransomware-onderhandelaar is wegens het zelf uitvoeren van ransomware-aanvallen en het helpen van een ransomwaregroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeventig maanden. De man en twee handlangers werkten samen met de criminelen achter de BlackCat-ransomware, ook bekend als ALPHV. Blackcat hanteerde een 'ransomware-as-a-service' (RaaS) model.

Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. De groep zou zichzelf in 2024 via een 'exit scam' hebben opgeheven. Volgens de aanklacht verschafte de ransomware-onderhandelaar vertrouwelijke informatie over de onderhandelingspositie en -strategie van de klanten waarvoor hij werkte aan de BlackCat-groep. Die konden zo het losgeldbedrag dat het slachtoffers betaalden maximaliseren.

Er zijn tal van cybersecuritybedrijven die voor organisaties getroffen door ransomware met de verantwoordelijke criminelen onderhandelen over het losgeld. De ransomware-onderhandelaar besloot om daarnaast met een collega en een medewerker van een ander cybersecuritybedrijf zelf ransomware-aanvallen uit te voeren. Eén van de organisaties die bij deze aanvallen werd getroffen betaalde 1,2 miljoen dollar losgeld, dat de mannen onderling verdeelden.

Tijdens het onderzoek naar de verdachte hebben de autoriteiten tien miljoen dollar aan goederen van hem in beslag genomen, waaronder cryptovaluta, een luxe visboot en een foodtruck die de man met zijn activiteiten bekostigde. De rechter doet later dit jaar uitspraak welk bedrag de man als schadevergoeding moet betalen. De twee andere verdachten in deze zaak werden een aantal weken geleden veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar.