Verdachte achter Ryuk-ransomware ontving honderden bitcoins losgeld

Een 34-jarige Armeense man heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij een aantal jaren geleden meerdere aanvallen met de Ryuk-ransomware uitvoerde en daarbij honderden bitcoins losgeld van slachtoffers ontving. Eén van de slachtoffers was een bedrijf in de Amerikaanse staat Michigan dat tweehonderd bitcoins losgeld betaalde. Op dat moment had de betaling een waarde van 1,1 miljoen dollar.

De aanvallen die de man bekende vonden plaats tussen november 2019 en april 2020. De Ryuk-groep behoorde in deze periode tot één van de meest actieve ransomwaregroepen en voerde wereldwijd aanvallen uit. Volgens de Amerikaanse autoriteiten ontvingen de Armeense verdachte en zijn handlangers in totaal 1610 bitcoins van slachtoffers, die op dat moment een waarde van meer dan 15 miljoen dollar hadden.

Als onderdeel van de 'plea agreement' die de verdachte sloot heeft hij al toegezegd een schadevergoeding van 1,1 miljoen dollar te zullen betalen. De man heeft bekend schuldig te zijn aan samenzwering, waarop een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar staat, en computerfraude, waarvoor hij maximaal tien jaar kan krijgen. De rechter zal op 22 september vonnis wijzen. De Armeense man werd door Oekraïne aan de Verenigde Staten uitgeleverd.