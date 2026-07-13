Belgisch OM waarschuwt voor phishingaanvallen op boekhouders bedrijven

Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) waarschuwt voor phishingaanvallen op de boekhouders van bedrijven. Zowel kleine als grote Belgische ondernemingen zijn inmiddels het doelwit geworden, aldus het Parket Limburg. Aanvallers nemen telefonisch contact op met de boekhouder van een onderneming en doen zich voor als medewerker van een 'online financieel beheerplatform'. Om welk platform het precies gaat laat het Parket Limburg niet weten.

De aanvaller claimt dat het account van het bedrijf bij het beheerplatform is gehackt en er verdachte transacties naar het buitenland klaarstaan. Vervolgens wordt de boekhouder of financieel medewerker onder druk gezet om snel te handelen om de financiële middelen van de onderneming zogenaamd veilig te stellen. Zo wordt de medewerker overtuigd om bepaalde transacties uit te voeren. Ook komt het voor dat de aanvallers medewerkers zover weten te krijgen dat die remote access software installeren, waarmee de computer op afstand kan worden overgenomen.

Volgens het Parket Limburg gaat het om een nieuwe vorm van phishing waar zowel kleine als grotere ondernemingen het doelwit van zijn geworden. De autoriteiten adviseren medewerkers van organisaties om geen codes door te geven en geen transacties uit te voeren op verzoek van een beller. Tevens wordt opgeroepen om geen remote access software op verzoek van een onbekende beller te installeren en de identiteit van de beller te controleren. "Bij twijfel: verbreek het gesprek en neem zelf contact op met uw bank of de betrokken dienst via de officiële kanalen."