EU en VK plaatsen vermeende cybercriminelen op sanctielijst

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben meerdere personen en bedrijven die worden verdacht van betrokkenheid bij cybercrime op een sanctielijst geplaatst. Het gaat onder andere om personen die zich zouden bezighouden met Lumma Stealer, malware speciaal ontwikkeld voor het stelen van wachtwoorden en andere inloggegevens. De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben bijgedragen tot de totstandkoming van de sancties.
"Informatie van politie en OM vormde een belangrijke basis voor de onderbouwing van de sancties, die passen in een bredere strategie waarin opsporing, internationale samenwerking en preventie in de aanpak van cybercrime samenkomen", zo laten beide organisaties vandaag weten. De personen op de sanctielijst zouden betrokken zijn geweest bij malware zoals Trickbot en de Conti-ransomware, alsmede 'bulletproof hosting'. Het gaat hierbij om hostingbedrijven die bewust diensten aan cybercriminelen leveren.
Tevens staan meerdere personen op de sanctielijst die bij de ontwikkeling en verspreiding van de Lumma Stealer waren betrokken. Volgens de Britse autoriteiten raakten de afgelopen maanden duizenden Britten met deze malware besmet en zijn gestolen inloggegevens door Rusland gebruikt voor spionage-operaties. Volgens de Europese Unie hebben de betreffende aanvallen 'aanzienlijke economische schade' in de EU aangericht.
Als onderdeel van de sancties worden onder andere tegoeden van de betreffende bedrijven binnen de EU bevroren en mogen de betreffende personen niet naar EU-landen reizen. Het doen van zaken met deze personen en bedrijven is per direct verboden. "Bulletproof hosters zijn een essentiële schakel in het plegen van cybercriminaliteit. Onder andere met deze sancties raken wij het verdienmodel van bulletproof hosters en hackersgroepen", zegt Stan Duijf van de politie.
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