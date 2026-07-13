Kabinet: open source fundamenteel voor digitale soevereiniteit

Open source is een fundamenteel middel voor digitale soevereiniteit, zo stelt het kabinet in reactie op het recent gepresenteerde Europese Techsoevereiniteitspakket van de Europese Commissie. Het pakket bevat vier voorstellen om de EU digitaal soeverein te maken. Het gaat onder andere om een open source strategie, waarbij open source wordt gezien als een strategisch middel om strategische afhankelijkheden van Amerikaanse techbedrijven te verminderen.

Wanneer Brussel een nieuw wetsvoorstel presenteert ontvangt de Tweede Kamer vaak een fiche, met een samenvatting over de inhoud van het voorstel en de mogelijke gevolgen hiervan voor Nederland. Het kabinet zegt zich op hoofdlijnen te kunnen vinden in het voorstel van de Europese Commissie, waaronder de open source strategie. "Het kabinet is positief over de open source-strategie en de dwarsdoorsnijdende positionering binnen het techsoevereiniteitspakket", staat in het kabinetsfiche. "De open source-strategie sluit in grote lijnen aan bij huidig kabinetsbeleid. Het kabinet onderschrijft het belang van open source als fundamenteel middel ter versterking van technologische soevereiniteit."

Volgens het kabinet kan door de inzet op open source en Europese alternatieven de afhankelijkheid van gesloten, Amerikaanse technologieën worden verkleind en tegelijkertijd worden voorkomen dat vendor lock-in bij een Amerikaanse aanbieder wordt vervangen door een situatie van vendor lock-in bij een Europese aanbieder. Het kabinet zegt ook positief te zijn over het ontwikkelen en opschalen van open source alternatieven en benadrukt dat het belangrijk is bij bestaande alternatieven aan te sluiten.

Verder stelt het kabinet dat Brussel via de open source strategie lidstaten oproept om hoge ambities te stellen. Zo wordt het gebruik van open source in aanbestedingsprocedures verder aangemoedigd. Het kabinet schrijft ook dat het met betrekking tot software die voor de overheid wordt ontwikkeld een "open, tenzij" aanpak hanteert. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van de ontwikkeling en opschaling van open source alternatieven en 'digitale gemeenschapsgoederen', bijvoorbeeld voor kantoorsoftware. Aanvullend wordt op dit moment onderzocht op welke manier er een Open Source Programme Office (OSPO) kan worden opgericht, dat opensourcebeleid ontwikkelt en coördineert.