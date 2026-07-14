Rijksoverheid sluit raamovereenkomst met cybersecuritybedrijf ESET

De Rijksoverheid heeft een raamovereenkomst met cybersecuritybedrijf ESET gesloten, wat volgens het Rijk de overheid minder afhankelijk van Amerikaanse partijen moet maken. Het contract kent geen afnameverplichtingen of minimale bestedingen. Ook is vastgelegd dat Rijksorganisaties de samenwerking in bepaalde gevallen kosteloos kunnen beëindigen, bijvoorbeeld bij een risicovolle verandering van eigenaar.
De ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken stellen in een persbericht dat door bewust te kiezen voor 'Europese beveiliging' de overheid meer grip houdt op waar data staat en wie erbij kan. "Dat vergroot onze weerbaarheid, verkleint (geopolitieke) afhankelijk en is belangrijk voor de continuïteit van publieke diensten. Ook versterkt dit het vertrouwen in de digitale overheid."
Zo houdt de Rijksoverheid grip op de locaties waar gegevens worden verwerkt, voor welke doelen de gegevens worden verwerkt en welke partijen toegang kunnen krijgen. "Met deze overeenkomst kiezen we bewust voor Europese beveiligingsoplossingen. Daarmee vergroten we de digitale weerbaarheid van de overheid en verkleinen we onze afhankelijkheid van partijen buiten Europa", aldus minister Van Weel van Justitie en Veiligheid.
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