Nieuws
image

AP: Gerechtvaardigd belang bij gebruik en ontwikkeling AI niet vanzelfsprekend

dinsdag 14 juli 2026, 11:51 door Redactie, 1 reacties

Organisaties en bedrijven kunnen zich bij het gebruik en ontwikkelen van generatieve AI niet vanzelfsprekend beroepen op een gerechtvaardigd belang, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een nieuwe handreiking. Volgens de privacytoezichthouder brengt het naleven van de AVG bij de ontwikkeling en het gebruik van generatieve AI-modellen complexe uitdagingen met zich mee.

"Om persoonsgegevens rechtmatig te verwerken, moeten ontwikkelaars en gebruiksverantwoordelijken eerst een grondslag hebben. Daarnaast moeten zij passende waarborgen nemen, zorgvuldig omgaan met de rechten van betrokkenen, voldoen aan beginselen zoals doelbinding, juistheid en transparantie en grip hebben op de noodzaak en de werking van deze waarborgen", aldus de AP. "Alleen als aan al deze voorwaarden is voldaan, kan de training en de keuze van ingebruikname van generatieve AI rechtmatig plaatsvinden binnen het kader van de AVG."

De ontwikkeling en het gebruik van generatieve AI-modellen kan volgens de toezichthouder rechtmatig plaatsvinden, afhankelijk van de manier waarop gegevens worden verzameld en het model wordt getraind. Het rechtmatig verwerken van persoonsgegevens vereist een grondslag. De AP zegt mogelijkheden te zien in de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. "Maar het is niet vanzelfsprekend dat het verwerken van persoonsgegevens in de context van generatieve AI rechtmatig kan plaatsvinden."

Organisaties die een beroep doen op de grondslag 'gerechtvaardigd belang' moeten kunnen aantonen dat er een gerechtvaardigd belang bestaat, de verwerking noodzakelijk is om dat belang te realiseren en de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van betrokkenen niet zwaarder wegen dan dat belang. Organisaties moeten ook beoordelen wat de gevolgen voor de betrokkenen zijn.

Scraping

Voor de ontwikkeling van AI-modellen worden grote hoeveelheden data gebruikt, die bijvoorbeeld door middel van scraping zijn verkregen. De AP stelt dat bij indirecte dataverzamelingen, bijvoorbeeld via scraping, organisaties moeten nagaan of betrokkenen redelijkerwijs kunnen verwachten dat hun persoonsgegevens op deze manier worden verwerkt. Tot slot moeten organisaties gepaste maatregelen nemen om niet-noodzakelijke persoonsgegevens uit te sluiten en zo de rechten en vrijheden van betrokkenen te beschermen.

"Als er geen noodzaak is voor het scrapen en meetrainen van persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat vergelijkbare datasets beschikbaar zijn zonder of met veel minder persoonsgegevens, slaagt de noodzakelijkheidstoets niet. In dat geval kan geen beroep worden gedaan op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’", legt de AP uit. De toezichthouder stelt ook dat door de grote hoeveelheden data die via scraping worden verkregen er een aanzienlijke inbreuk op de rechten en vrijheden van betrokkenen kan zijn.

Hulpmiddel

Naast de handreiking heeft de AP ook een hulpmiddel gepubliceerd voor organisaties die generatieve AI willen aanschaffen, implementeren en gebruiken. Het hulpmiddel is een checklist die privacy professionals, projectleiders en andere verantwoordelijken moeten helpen om stap voor stap te beoordelen of hun organisatie generatieve AI wil, kan en mag gebruiken. "Het is een praktisch instrument om na te gaan welke AVG-verplichtingen van toepassing zijn en welke technische en organisatorische maatregelen nodig zijn om generatieve AI verantwoord te gebruiken", aldus de toezichthouder.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 12:31 door Anoniem
AVG 101:
als je opnieuw persoonsgegeven verzamelt voor het trainen van AI, moet je naar art. 6 kijken, dus mogelijk gerechtvaardigd belang.
Hergebruik je data binnen je omgeving en die wil je gebruiken voor AI-training. Dan moet je naar 6(4) kijken, niet naar 6(f)!!!! Maar dat doet menigeen fout, ook rechters. Zelfde dat het delen van gegevens via de 6(4) toets gaat en niet opeens weer via gerechtvaardigd belang. Daardoor heeft de AVG een open regime om persoonsgegevens te delen.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Traxion Security
Certified Secure GenAI Deep Dive Security Training