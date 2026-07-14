DigiD-beheerder Solvinity verliest kort geding tegen overnameverbod

DigiD-beheerder Solvinity heeft het kort geding verloren dat het tegen het door de overheid opgelegde overnameverbod had aangespannen. Dat meldt de rechtbank Rotterdam vandaag. Eind mei besloot staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie op basis van advies van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) de overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl te verbieden. Aerdts stelde dat ze 'ter bescherming van het publieke belang' geen andere mogelijkheid had dan met een overnameverbod te komen.

DigiD draait op servers van Solvinity, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er. Experts en politici maakten zich zorgen over mogelijk Amerikaanse invloed op de beschikbaarheid en data van DigiD als Solvinity zou worden overgenomen. Solvinity tekende bezwaar aan tegen het overnameverbod. "Wij nemen de zorgen die de overheid heeft geuit serieus. Tegelijkertijd hebben wij helderheid nodig over de feitelijke en juridische grondslag van het besluit. Pas met die helderheid kunnen wij – samen met de overheid – weloverwogen vervolgstappen zetten richting de best mogelijke uitkomst voor Solvinity", aldus het bedrijf.

Via een kort geding wilde Solvinity het overnameverbod schorsen, zodat de overname alsnog kon plaatsvinden. Mocht de rechter hier niet in meegaan wilde Solvinity dat de staatssecretaris werd gedwongen om het onderzoek naar mitigerende maatregelen, die ervoor zouden moeten zorgen dat de overname toch kan plaatsvinden, wordt voortgezet. De voorzieningenrechter heeft het verzoek van Solvinity afgewezen. Volgens de rechter kan Solvinity het bezwaar dat het bij staatssecretaris Aerdts heeft gemaakt gewoon afwachten, zonder dat dat onomkeerbare gevolgen heeft.

De rechter heeft daarom de meeste argumenten van Solvinity niet inhoudelijk behandeld. Wel weerlegt hij het argument van Solvinity dat de staatssecretaris niet bevoegd zou zijn om een overnameverbod op te leggen. De Telecommunicatiewet geeft haar namelijk de bevoegdheid tot het opleggen van een overnameverbod. Aerdts moet nog wel onderzoeken of minder verstrekkende maatregelen dan een verbod passend zouden zijn. De staatssecretaris heeft toegezegd om die beslissing eind september te nemen.