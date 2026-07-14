Ivanti verwacht door AI meer gevonden kwetsbaarheden en patches

Ivanti laat klanten vandaag weten dat ze als gevolg van AI met meer kwetsbaarheden en patches rekening moeten houden. Ook zorgt AI ervoor dat misbruik van beveiligingslekken sneller plaatsvindt. Kwetsbaarheden in producten van Ivanti worden geregeld bij aanvallen misbruikt. Het Amerikaanse cyberagentschap CISA houdt een overzicht van actief misbruikte kwetsbaarheden bij, waarin 35 verschillende Ivanti-lekken staan. Het bedrijf levert onder andere oplossingen voor mobile device management (MDM) en VPN.

Ivanti-servers van de Autoriteit Persoonsgegevens en Raad voor de rechtspraak werden begin dit jaar nog gehackt. Het softwarebedrijf laat vandaag weten dat het sinds kort AI inzet voor het vinden van kwetsbaarheden. Hierdoor zegt Ivanti sneller problemen te kunnen detecteren en verhelpen. Zo zouden inmiddels al meerdere beveiligingslekken zijn gevonden die traditionele tooling miste. "Naarmate deze tools verder in onze processen worden geintegreerd en verbeterd, verwachten we een toename van het aantal gemelde kwetsbaarheden", aldus het bedrijf. Onlangs lieten ook Oracle en Microsoft weten dat AI voor meer gevonden beveiligingslekken zorgt.