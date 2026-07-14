Belgische privacytoezichthouder moet cookieklacht over VRT toch behandelen

De Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB hebben de Belgische privacytoezichthouder GBA gedwongen om een cookieklacht over de Belgische omroep VRT toch in behandeling te nemen. Privacyorganisatie noyb had, op verzoek van een individu, bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder een klacht ingediend over de cookiebanners op de website van de VRT.

Aangezien de klacht betrekking heeft op een Belgische website en de GBA in deze leidend is, werd de klacht naar de Belgische toezichthouder doorverwezen. De GBA besloot de klacht niet in behandeling te nemen omdat er misbruik van de AVG gemaakt zou worden, specifiek Artikel 77 en 80. De Oostenrijkse privacytoezichthouder maakte bezwaar tegen deze gang van zaken en stelde dat de GBA de zaak niet op basis van procedurele gronden had moeten afwijzen, maar in plaats daarvan een inhoudelijke beslissing had moeten nemen.

De GBA besloot het bezwaar van de Oostenrijkse privacytoezichthouder naast zich neer te leggen en de zaak voor te leggen aan de EPDB. De Europese privacytoezichthouders stellen dat er geen sprake is van AVG-misbruik en hebben de GBA nu gedwongen de cookieklacht toch in behandeling te nemen.

"De GBA is verheugd over de conclusie van deze procedure en over de gelegenheid die haar is geboden om de mening van haar tegenhangers te horen. Dit bindende besluit biedt rechtszekerheid aan de verschillende betrokken partijen. De in de AVG vastgelegde procedure voor geschillenbeslechting vormt een belangrijk instrument om de samenhang bij de toepassing van de AVG in heel Europa te waarborgen", stelt de Belgische toezichthouder in een reactie.