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Proton VPN: Alle 458 gerechtelijk bevelen om gebruikersdata afgewezen

dinsdag 14 juli 2026, 17:13 door Redactie, 0 reacties

Vpn-provider Proton VPN heeft sinds 2019 honderden gerechtelijke bevelen ontvangen om informatie over vpn-gebruikers te verstrekken, maar heeft naar eigen zeggen al deze bevelen afgewezen omdat het niet over de gevraagde data beschikte. Proton VPN houdt al jaren een aparte webpagina bij met informatie over gerechtelijke verzoeken, die vandaag is bijgewerkt. In 2026 ontving de vpn-provider 47 juridisch bindende bevelen van een Zwitserse rechter, waarmee het totaal van de afgelopen jaren op 458 uitkomt.

In alle gevallen zegt Proton VPN dat de autoriteiten informatie vroegen over gebruikers die op een bepaald moment met een specifieke vpn-server waren verbonden. Volgens de vpn-provider heeft het in geen van deze gevallen de gevraagde data kunnen overhandigen, omdat het niet de logs bijhoudt waardoor een dergelijke identificatie mogelijk is. "Zodoende werden alle verzoeken afgewezen", stelt de provider.

Sommige vpn-providers en andere partijen maken gebruik van 'warrant canary' pagina's, die moeten waarschuwen als het bedrijf een bevel van een overheid heeft gehad om gebruikersgegevens te verstrekken, zonder dat het hier iets tegen gebruikers over mag zeggen. Proton VPN stelt dat een warrant canary weinig zin heeft in Zwitserland, omdat elk doelwit van surveillance of dataverzoeken uiteindelijk moet worden ingelicht, zodat ze tegen het betreffende dataverzoek bezwaar kunnen maken.

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