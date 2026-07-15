SonicWall waarschuwt voor actief misbruik van lekken in SMA1000-gateway

SonicWall waarschuwt voor actief misbruik van twee kwetsbaarheden in de SMA1000-gateway waardoor ongeauthenticeerde aanvallers de apparaten op afstand kunnen overnemen. Eén van de kwetsbaarheden (CVE-2026-15409) heeft een CVSS-impactscore van 10.0 op een schaal van 1 tot en met 10. Er zijn updates uitgebracht om de problemen te verhelpen, maar misbruik vond al voor het verschijnen van de fixes plaats.
De Secure Mobile Access (SMA) appliance is een apparaat dat als gateway wordt gebruikt om gebruikers bijvoorbeeld op het bedrijfsnetwerk te laten inloggen. Het biedt onder andere vpn-functionaliteit en load balancing. CVE-2026-15409 betreft een Server-side request forgery (SSRF) kwetsbaarheid waardoor een aanvaller het apparaat requests naar een onbedoelde locatie kan laten maken. Via het tweede beveiligingslek (CVE-2026-15410) kan een geauthenticeerde aanvaller door middel van 'code injection' willekeurige OS-commando's uitvoeren. Verdere details over de beveiligingslekken zijn niet gegeven.
SonicWall geeft ook geen details over de aanvallen, zoals sinds wanneer die plaatsvinden en hoeveel klanten mogelijk zijn geraakt. Naast updates heeft SonicWall ook Indicators of Compromise (IoC's) beschikbaar gemaakt waarmee klanten kunnen kijken of hun gateway is gehackt. SonicWall adviseert ook een uitgebreid forensisch onderzoek om te bepalen of de IoC's op het apparaat aanwezig zijn. In die gevallen wordt aangeraden het apparaat te re-imagen of de virtual appliance opnieuw uit te rollen, wachtwoorden van gebruikers en admins te veranderen en TOTP-tokens te resetten.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.