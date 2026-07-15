Campingboekingssite Secureholiday lekt data van bijna 42.000 Nederlanders

De Franse campingboekingssite Secureholiday heeft de persoonlijke gegevens van bijna 42.000 Nederlanders gelekt, zo meldt EenVandaag. Slachtoffers van het datalek werden vervolgens het doelwit van phishingaanvallen. Veel Europese campings maken gebruik van Secureholiday. Eind februari werd het systeem gehackt en kregen aanvallers toegang tot de gegevens van vijfhonderd campings, vooral in Frankrijk, Spanje en Italië.

Onder de gestolen data bevinden zich de gegevens van bijna 42.000 Nederlandse reserveringen. Het gaat om namen, e-mailadressen, reisbestemmingen, boekingsdata en het betaalde bedrag. Secureholiday stelt dat de kwetsbaarheid dezelfde dag van de hack werd gedicht. Om wat voor beveiligingslek het ging is niet bekendgemaakt. De datadiefstal kwam volgens het bedrijf pas recentelijk aan het licht, toen criminelen phishingberichten via e-mail en WhatsApp naar kampeerders stuurden.

In de phishingberichten werden ontvangers verzocht om een betaling via creditcard te bevestigen. Daarbij was het bericht van allerlei persoonlijke details voorzien, waaronder reserveringsgegevens. Volgens de campingboekingssite zijn voor zover bekend veertien mensen slachtoffer van de phishingaanval geworden, waaronder zes Nederlanders. Ctoutvert, het bedrijf achter Secureholiday, zegt dat het de betreffende campings heeft gewaarschuwd, zodat die hun gasten konden informeren. Veel campings blijken hun gasten niet te hebben ingelicht of deden dit nadat gasten pas zelf melding van de phishingberichten maakten, aldus EenVandaag.