Privacy First kritisch op verruimde toegang banken tot Handelsregister

Stichting Privacy First is kritisch op het plan om banken en andere private partijen verruimde toegang tot het Handelsregister te geven. Dat laat de stichting weten in een reactie op de Internetconsultatie van een wetsvoorstel over het Handelsregister. De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen genomen die ongewenst gebruik van handelsregistergegevens zouden moeten tegengaan.

Zo zijn bijvoorbeeld sinds 2022 alle als woonadres opgegeven adressen van natuurlijke personen in het handelsregister standaard niet meer openbaar. Ook kunnen bezoekadressen van ondernemingen op verzoek worden afgeschermd. Het kabinet is nu met een wetsvoorstel gekomen om de regels rond het Handelsregister aan te passen. Privacy First noemt het positief dat er maatregelen zijn genomen om de privacy van persoonsgegevens in het Handelsregister te verbeteren.

Op verschillende onderdelen van het voorstel heeft de stichting echter kritiek. "Een speciaal punt van aandacht is wat ons betreft dat een zeer grote groep private bedrijven, waarvan het grootste deel niet onder toezicht staat, probeert toegang te krijgen tot overheidsregisters met persoonsgegevens, achter de rug van betrokkenen om. De belangrijkste groep die deze toegang wenst zijn financiële instellingen, die beroep doen op de overheidstaken die zij moeten uitvoeren, onder meer op het gebied van de witwasbestrijding, bestrijding van terrorismefinanciering en naleving van de sanctieregelgeving."

Privacy First zegt niet in te zien waarom private partijen verruimde toegang tot het Handelsregister zouden moeten krijgen, dan wel op naam of BSN van natuurlijke personen zouden moeten kunnen zoeken. "Misdaadbestrijdingsonderzoek dient door gespecialiseerde overheidsinstanties te worden gedaan en niet door private amateurs", aldus de stichting (pdf).

Een ander kritiekpunt betreft een onderdeel van het voorstel waardoor de Kamer van Koophandel signalen van mogelijke criminaliteit mag afgeven aan andere overheidsinstanties. Privacy First zegt het nut niet hiervan niet in te zien, nu diverse andere overheidsinstanties al op dit terrein actief zijn, zoals de Dienst Justis, samenwerkingsverbanden op grond van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) en gemeenten met de Wet Bibob. De stichting vindt het niet nodig dat de Kamer van Koophandel de voorgestelde signaleringsbevoegdheid krijgt, zodat de privacyrisico's worden beperkt. Het publiek kan nog tot en met 19 juli op het voorstel 'Datavisie tranche 2' reageren.