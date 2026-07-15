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Gebruikers Bitwarden en LastPass doelwit van phishingaanvallen

woensdag 15 juli 2026, 14:46 door Redactie, 1 reacties

Gebruikers van wachtwoordmanagers Bitwarden en LastPass zijn het doelwit van phishingaanvallen, waarbij wordt geprobeerd om ontvangers een bestand te laten downloaden. De phishingmails zijn afkomstig van domeinnamen met daarin de namen 'lastpassnewsletter' en 'bitwardennewsletter'. Volgens de phishingberichten moet de ontvanger met nieuw beleid van de wachtwoordmanagers akkoord gaan. Gebruikers die niet akkoord gaan kunnen de toegang tot hun wachtwoordmanager verliezen, aldus het bericht

Om met het nieuwe 'beleid' akkoord te gaan wijzen de phishingmails naar domeinnamen met daarin de namen 'lastpasscompliance' en 'bitwardencompliance'. Deze domeinen doen zich voor als een officiële website van DocuSign en bieden zogenaamd een DocuSign-bestand aan. DocuSign is een oplossing voor het verzenden, beheren en digitaal ondertekenen van documenten en contracten. Wat het aangeboden bestand precies doet is onbekend. LastPass kwam met een blogposting over de phishingaanvallen. Op Reddit melden Bitwarden-gebruikers dat ze een zelfde phishingmail ontvingen, alleen dan zogenaamd afkomstig van Bitwarden.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 15:13 door meidoorn - Bijgewerkt: Vandaag, 15:20
Op het moment van schrijven is het alleen Fortinet die alarm slaat en de eerste mail als phishing ziet.
https://www.virustotal.com/gui/url/ba5258d74fc9c56b384c83176eb7e80db092a063ef626cf6c447cf14b3bc1517/detection
Wanneer de kwaadaardige link gevolgd wordt, dan zijn het slechts 4 Security vendors die alarm slaan:
https://www.virustotal.com/gui/url/4fe672e8a8230c8061b0932b5bb3106cd353f3ba6b5e96248bf972ee1cb993f9?nocache=1
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