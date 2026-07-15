Chatapp Briar ontvangt alleen nog beveiligingsupdates en bugfixes

De versleutelde chatapp Briar ontvangt voorlopig alleen nog belangrijke beveiligingsupdates en bugfixes, zo hebben de ontwikkelaars aangekondigd. Briar is van origine een chatapp voor Android die berichten end-to-end versleutelt en de privacy van gebruikers beschermt door alle communicatie via het Tor-netwerk te laten lopen.

De chatapp vereist geen servers om te werken en laat gebruikers direct via een peer-to-peer-netwerk verbinding met elkaar maken. Dit moet het resistent tegen censuur maken en laat het zelfs zonder internettoegang werken, aldus de ontwikkelaars. Doordat er geen centrale server is vereist kan de chatapp ook via bluetooth of wifi werken. Naast een Android-app is er ook een desktopversie voor Linux, macOS en Windows.

De ontwikkelaars stellen dat Briar al jarenlang met allerlei problemen kampt, zoals het batterijgebruik op Android, ontbrekende features zoals de mogelijkheid om accounts te back-uppen en bijlagen te kunnen versturen. Ook is het lastig om contacten toe te voegen en offline te communiceren. Er waren verschillende ideeën om de applicatie van de grond af op te bouwen. Briar ontvangt echter geen financiering en de ontwikkelaars kunnen hier alleen in hun vrije tijd aan werken.

Vorig jaar kwamen de ontwikkelaars tot de conclusie dat ze de problemen niet konden oplossen en besloten het project te stoppen. Er werd nog aan een allerlaatste update voor Android en de desktopversies gewerkt. Veel gebruikers die wisten dat het project zou stoppen spraken in de tussentijd hun steun uit en daarnaast waren er allerlei nieuwe gebruikers van de app. Daardoor hebben de ontwikkelaars nu besloten Briar te blijven ondersteunen, maar wel in 'maintenance mode'. De app ontvangt vooralsnog alleen belangrijke beveiligingsupdates en bugfixes. De ontwikkelaars hebben wel de hoop uitgesproken dat de problemen met de chatapp alsnog in de toekomst zullen worden verholpen.