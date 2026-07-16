Cyberaanval raakt voorraad en online bestellingen KFC Japan

De Japanse tak van fastfoodketen KFC heeft wegens een cyberaanval op een logistiek dienstverlener besloten voorlopig geen bestellingen via de website en app te accepteren. Ook moeten klanten rekening houden met gesloten restaurants, aangepaste openingstijden en het niet beschikbaar zijn van allerlei producten. Oorzaak is een cyberaanval op Nichirei, één van de grootste leveranciers van diepvriesvoedsel in Japan.

Als gevolg van de cyberaanval heeft het bedrijf te maken gekregen met 'systeemfalen' en wordt er gewerkt aan het herstellen van systemen. Om wat voor soort cyberaanval het precies gaat laat Nichirei niet weten. Wel heeft de aanval gevolgen voor de leveringen van diepvriesvoedsel. KFC is één van de klanten van Nichirei die hier nu de gevolgen van merkt.

In een bericht stelt de fastfoodketen dat de leveringen van ingrediënten door de aanval zijn geraakt en klanten rekening moeten houden met producten die niet op voorraad of in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn, kortere openingstijden en sommige restaurants die helemaal zijn gesloten. Verder heeft KFC besloten om de mogelijkheid voor het bestellen via de app of website tijdelijk uit te schakelen.