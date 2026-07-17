Britse toezichthouder wil strengere leeftijdscontroles social media, onderzoekt TikTok

De Britse toezichthouder Ofcom wil dat socialmediaplatforms en techbedrijven strengere leeftijdscontroles invoeren en is daarnaast een onderzoek naar TikTok gestart. Een jaar geleden werden allerlei websites en platforms door de Britse overheid verplicht om leeftijdscontroles in te voeren. Volgens Ofcom zijn de toegepaste leeftijdscontroles niet genoeg en moeten techbedrijven meer doen. De toezichthouder voegt toe dat de controles ook strenger moeten gezien de plannen van de Britse overheid, die begin volgend jaar een leeftijdsverbod voor social media wil invoeren.

Naast social media is Ofcom ook kritisch op pornosites, waarvan een aantal nog geen leeftijdscontrole heeft ingevoerd. Er lopen inmiddels 23 onderzoeken naar aanbieders van 88 pornosites. Daarnaast stelt de toezichthouder dat veel jongeren door middel van zoekmachines bij pornosites zonder leeftijdscontrole uitkomen. Er zou nu met Google en Bing worden samengewerkt om het vinden van deze websites via de zoekmachines aan te pakken. Hoe deze oplossing zou moeten werken is niet bekendgemaakt.

Ofcom stelt dat socialmediaplatforms 'zeer effectieve leeftijdscontroles' moeten uitvoeren om de leeftijd van gebruikers te bepalen. De toezichthouder zegt te twijfelen aan de methodes die sommige socialmediaplatforms op dit moment toepassen. Sommige platforms kijken naar zaken als wanneer een account is aangemaakt en welke content er met het account wordt bekeken om de leeftijd te schatten. Ofcom twijfelt aan de effectiviteit van deze methodes. Daarbij heeft de toezichthouder vooral zorgen over de 'age assurance' methode van TikTok en is nu een onderzoek naar het platform gestart.

Afsluitend laat Ofcom weten dat de huidige methodes om de leeftijd van gebruikers af te leiden onvoldoende zijn om te voorkomen dat minderjarigen de platforms gebruiken. Volgens de toezichthouder moeten platforms, apps en websites hun leeftijdscontroles dan ook aanscherpen. Eind oktober zal Ofcom voor het Britse parlement met een overzicht van een aantal methodes voor 'effectieve leeftijdscontrole' komen. De informatie kan dan worden meegenomen in het parlementaire debat over het leeftijdsverbod dat de autoriteiten volgend jaar willen invoeren.