Productie zuivelproducent fairlife stilgelegd wegens ransomware-aanval

De productie bij de Amerikaanse tak van zuivelproducent fairlife is wegens een ransomware-aanval stilgelegd, zo heeft eigenaar Coca-Cola bekendgemaakt. Op de eigen website meldt fairlife dat aanvallers als onderdeel van een ransomware-aanval toegang tot de systemen hadden gekregen. Het onderzoek naar het incident is nog gaande en de omvang, aard en gevolgen zijn nog niet bekend.
Wel heeft Coca-Cola besloten om als gevolg van de aanval de productie bij fairlife in de Verenigde Staten tijdelijk stil te leggen. De productie in Canada is niet getroffen. Meer details zijn op dit moment niet gegeven. Zo laat Coca-Cola niet weten hoe de aanval mogelijk was of wanneer het verwacht dat systemen weer zijn hersteld. Naast een bericht op de eigen website is het incident ook bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC gemeld.
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