Actief misbruik van recent beveiligingslek in Microsoft SharePoint gemeld

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid waardoor remote code execution (RCE) op Microsoft SharePoint-servers mogelijk is. Microsoft kwam precies een week geleden met beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2026-50522. Dat meldt cybersecuritybedrijf watchTowr vandaag. Bij het uitbrengen van de patches waarschuwde Microsoft al dat het verwachtte dat misbruik op korte termijn zou gaan plaatsvinden.

Organisaties gebruiken SharePoint voor allerlei werkprocessen, zoals het delen van documenten en informatie en opzetten van interne websites. Het is geregeld het doelwit van aanvallen. CVE-2026-50522 betreft een 'deserialization of untrusted data' kwetsbaarheid waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller code op de SharePoint-server kan uitvoeren. Verdere details zijn niet door Microsoft gegeven.

WatchTowr meldt dat aanvallers actief misbruik van CVE-2026-50522 maken, waarbij ze machine keys stelen om toegang tot de gehackte servers te behouden. Eerder verscheen er al publieke exploitcode voor de kwetsbaarheid op internet. Het Amerikaanse cyberagentschap CISA houdt een overzicht bij van actief aangevallen kwetsbaarheden. In het overzicht komen dertien SharePoint-lekken voor. Daarvan dateren er vijf van 2026. Het CISA heeft CVE-2026-50522 nog niet in het overzicht opgenomen. Vanwege alle aanvallen waarschuwde het CISA vorige week wel om SharePoint-servers extra te beveiligen.