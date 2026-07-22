Duitse politie: Meeste Amerikaanse meldingen over misbruikmateriaal irrelevant

De meeste meldingen over misbruikmateriaal van het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) die vorig jaar binnenkwamen waren 'strafrechtelijk irrelevant', zo stelt de Duitse politie in een nieuw rapport (pdf). Volgens voormalig Europarlementariër en chatcontrole-criticus Patrick Breyer zijn als gevolg van deze misstand 113.000 privéfoto's, -video's en -chats ten onrechte met de Duitse autoriteiten gedeeld.

Het NCMEC baseert de meldingen die het naar opsporingsdiensten wereldwijd verstuurt op informatie van grote techbedrijven, providers en het publiek. Het gaat onder andere om materiaal dat techbedrijven door het scannen van chats en ander verkeer van hun gebruikers detecteren. Naast een meerderheid van meldingen die volgens de Duitse autoriteiten onterecht waren blijkt ook dat veertig procent van de onderzoeken zich richt op kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Het gaat hierbij om kinderen die foto's van zichzelf maken of zonder er verder over na te denken delen, aldus Breyer.

Volgens Breyer laten de cijfers zien dat chatcontrole kinderen niet beschermt, maar ze op grote schaal criminaliseert. "Meer dan de helft van de meldingen is vals alarm, waardoor tienduizenden privébestanden en chats worden blootgesteld. Het systeem faalt." Onlangs wisten Europese autoriteiten een eerder verlopen voorstel voor chatcontrole 1.0, waardoor techbedrijven het chatverkeer van hun gebruikers in Europa mogen controleren, op slinkse wijze weer van kracht te laten worden.