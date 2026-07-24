LG stopt na optreden van Microsoft met tonen van McAfee-advertenties

LG laat na optreden van Microsoft verschillende monitoren geen advertenties meer tonen voor antivirusbedrijf McAfee. Het tonen van de advertenties gebeurde door middel van software die stilletjes door het LG-beeldscherm in de achtergrond op Windowscomputers werd gedownload. Onlangs klaagden tal van gebruikers dat ze via de software van LG opeens advertenties voor McAfee te zien kregen.

Na het aansluiten van de monitor kan automatisch de LG Monitor App Installer worden gedownload en geïnstalleerd, zonder dat gebruikers hier toestemming voor geven. Dit zou gebeuren via Windows Update, aldus Gamers Nexus. Windows Latest meldt dat de uiteindelijke advertentiesoftware van de Microsoft Store afkomstig is. De website ontdekte ook dat de LG Monitor App Installer als aanvullende app de software van McAfee kan installeren.

Volgens documentatie van Microsoft is de enige vereiste voor de automatische installatie van 'device apps' dat gebruikers zijn ingelogd op de Microsoft Store, verbonden met internet en tijdens de installatie van de aanbevolen instellingen gebruikmaken. Microsoft meldt via X dat het contact heeft gehad met LG en het bedrijf de McAfee-advertenties niet meer binnen de betreffende software zal tonen.

Windowsgebruikers kunnen de automatische installatie van 'device-linked apps' via Group Policy en dan de instelling 'Prevent automatic download of applications associated with device metadata' uitschakelen. In het verleden zijn ook andere fabrikanten, waaronder Logitech en Razer, onder vuur komen te liggen omdat er alleen bij het aansluiten van hun hardware allerlei andere software werd geïnstalleerd.