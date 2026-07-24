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Infomedics waarschuwt voor toename van phishingmails over zogenaamde facturen

vrijdag 24 juli 2026, 11:02 door Redactie, 2 reacties

Infomedics, een bedrijf dat het verzenden van facturen en het innen van betalingen voor zorgaanbieders verzorgt, waarschuwt mensen voor een sterke toename van phishingmails over zogenaamde zorgfacturen. "Criminelen sturen op dit moment grote aantallen nepmails. De e-mails hebben vaak een titel als 'Openstaande vordering' maar er zijn nog honderden andere onderwerpen in omloop", aldus Infomedics op de eigen website. Het bedrijf zou dit jaar al meer dan twintigduizend meldingen over phishing hebben ontvangen, tegen tientallen vorig jaar.

De Fraudehelpdesk heeft een overzicht van de phishingmails die de afgelopen weken in naam van Infomedics zijn verstuurd. Naast het voorbeeld dat Infomedics noemt gaat het ook om onderwerpen als 'Laatste herinnering voor uw betaling', 'Controleer de status van uw factuur' en 'Betaalachterstand geconstateerd'. In de berichten stellen criminelen dat de ontvanger een openstaande rekening moet voldoen of gegevens moet verifiëren.

Volgens Infomedics is er sinds februari sprake van een toename van phishingmails. "Daarbij is nadrukkelijk geen sprake van een datalek of een inbraak in onze systemen. De gegevens die hiervoor worden gebruikt, zijn buitgemaakt bij datalekken van andere, grote organisaties." Infomedics stelt dat de phishingaanvallen een grote impact hebben. "Zorgconsumenten ontvangen geloofwaardige nepmails en nemen contact met ons op met vragen en zorgen."

Infomedics laat tegenover De Telegraaf weten dat het bedrijf altijd uit naam van de zorgverlener communiceert. "Dus de praktijknaam waar jij een afspraak hebt gehad. Een oplichter kan daar niet bij; alleen Infomedics heeft de naam van jouw tandarts. Daarnaast sturen wij alleen betaalverzoeken vanaf het e-mailadres rekening@infomedics.nl. Elke mail vanaf een ander e-mailadres, zelfs als het maar één letter verschilt, moet je direct wissen." Daarnaast heeft Infomedics op de eigen website ook een online phishingchecker die mensen moet helpen bij het herkennen van phishingmails.

Reacties (2)
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Vandaag, 11:46 door Anoniem
Het was te verwachten, als je ziet hoe hun berichten zijn opgesteld.
Nu is het wachten dat iemand een factuur verwacht en deze uit automatisme betaald.
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Vandaag, 11:47 door Anoniem
Ik zeg altijd tegen mijn zorgverleners dat ik geen internet heb. Ik ken mensen zonder internet dus ik weet hoe dat is. Zolang er ouderen zijn die dat allemaal maar onzin vinden zullen ze toch zorg moeten bieden op een andere manier.

Een postzegel is € 1,40 per brief. En een aanvaller moet een hoop kosten maken om per snailmail te phishen. Bovendien heeft Infomedics heel opvallende enveloppen. Net als de belastingdienst.

Mijn zorgverzekering brengt papieren post in rekening en dat vind ik prima. Het is goed voor mijn gemoedsrust.
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