Politie houdt verdachte van sms-phishingaanvallen op heterdaad aan

De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige man uit Rotterdam op heterdaad aangehouden wegens het uitvoeren van sms-phishingaanvallen, zo is vandaag bekendgemaakt. Om de verdachte aan te houden is van een nieuwe methode gebruikgemaakt, zo stelt de politie, die hier geen verdere informatie over geeft. De verdachte zou zich in de sms-phishingberichten hebben voorgedaan als onder andere de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. Hij zou van 1 juni tot en met 4 juli dit jaar minstens 740.000 'smishingberichten' hebben verstuurd.

Toen de politie de man in zijn woning aanhield was hij bezig met een phishingcampagne. "Honderden sms'jes werden verstuurd tijdens zijn aanhouding. Ook kwamen er op dat moment nog slachtoffergegevens binnen bij de verdachte. Dit is vastgelegd en stopgezet", aldus de politie. Websites waar de gegevens naar toe werden verstuurd zijn door de politie 'onbereikbaar gemaakt'. Daarnaast is apparatuur van de man in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.