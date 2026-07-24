Ransomwaregroep claimt cyberaanval op schaatsstadion Thialf

Een ransomwaregroep zegt verantwoordelijk te zijn voor een cyberaanval op schaatsstadion Thialf. De groep, die zichzelf The Gentlemen noemt, was eerder verantwoordelijk voor een aanval op het Instituut voor de Nederlandse Taal. Op hun eigen website hebben de criminelen de naam van Thialf geplaatst en dreigen binnenkort allerlei data te publiceren die bij Thialf gestolen zou zijn. Dat meldt cybersecuritybedrijf FalconFeeds op X.

Thialf bevestigt op de eigen website dat het laatst door een cyberaanval is getroffen. "Er is direct zorgvuldig forensisch onderzoek gedaan door meerdere externe- en interne professionals. Uit het volledige onderzoek is gebleken dat de impact van de cyberaanval nihil is. Het onderzoek liet zien dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest", aldus het schaatsstadion, dat zegt geen inhoudelijke informatie over de cyberaanval te zullen delen.

Het is onduidelijk hoe de aanvallers toegang tot de systemen van Thialf wisten te krijgen. The Gentelmen maakt onder andere misbruik van bekende kwetsbaarheden in Fortinet FortiOS, Erlang/OTP SSH-server, Windows SMB en het React2Shell-lek, aldus cybersecuritybedrijven Group-IB en Palo Alto Networks.