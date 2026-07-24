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Facebook lanceert vinkje voor gebruikers die selfievideo maken

vrijdag 24 juli 2026, 13:51 door Redactie, 3 reacties

Facebook heeft vandaag 'Facebook Verified' gelanceerd, waarbij gebruikers die een selfievideo maken een vinkje krijgen. Volgens het techbedrijf moet de optie gebruikers onderscheiden van AI-accounts. Als onderdeel van Facebook Verified moeten gebruikers een selfievideo opnemen. De beelden daarvan worden vervolgens met bestaande profielfoto's vergeleken.

Facebook geeft verder geen informatie over het proces, zoals hoelang het gemaakte video's bewaart en of die voor andere doeleinden worden gebruikt. "Naarmate AI het eenvoudiger maakt om meer op Facebook te doen, is een duidelijk signaal dat echte mensen onderscheidt essentieel", aldus het techbedrijf. Dat voegt toe dat een vinkje niets zegt over de betrouwbaarheid van de betreffende gebruiker. Facebook Verified wordt eerst in bepaalde landen uitgerold, waarbij de optie uiteindelijk wereldwijd beschikbaar moet komen. Gisteren maakte Google bekend dat gebruikers voortaan ook via een selfievideo kunnen inloggen.

Reacties (3)
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Vandaag, 13:58 door Anoniem
Zouden deze videos, maar ook die van Google, al gemacht worden met deurbelcamera's en dergelijke? Zodat Meta en Google nog preciezer weten waar jij bent.
Of is dat de volgende stap?
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Vandaag, 14:13 door Anoniem
Zolang niemand iets doet aan privacy tegen Big-tech zullen ze blijven doorgaan met het implementeren van Surveillance Captialism in de digitale wereld.
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Vandaag, 14:19 door Anoniem
Selfievideo's "ter verificatie" moeten genormaliseerd worden, dat is duidelijk. Iedereen wordt erin geluld.
Want stel je voor dat je tegen een bot praat!

Weerzinwekkend.
Daar gaan we nog heel veel spijt van krijgen.
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