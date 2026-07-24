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Google komt met nieuwe benaming voor cybercriminelen en APT-groepen

vrijdag 24 juli 2026, 16:06 door Redactie, 0 reacties

Google heeft een nieuw naamschema voor cybercriminelen en APT (advanced persistent threat)-groepen aangekondigd. Op dit moment gebruikt de Google Threat Intelligence Group namen als UNC6508 en UNC6240. Deze benaming biedt volgens Google geen context en is lastig te onthouden, wat verdedigers niet ten goede komt. Het nieuwe naamschema bestaat uit twee woorden, waarbij er afhankelijk van de groep een vast tweede woord wordt gebruikt. Dit tweede woord is afhankelijk van het land waar de groep vandaan komt of het soort groep.

Voor het nieuwe naamschema zijn nu Castle (China), Ion (Iran), Neptune (Noord-Korea), Relic (Rusland) en Comet (cybercriminelen) gekozen. Een volgens Google aan Rusland gelieerde APT-groep genaamd Sandworm of APT44 krijgt met het nieuwe naamschema de naam 'Sandworm Relic'. "Het volgen van dreigingen zou geen geheugenoefening moeten zijn, maar eerder intuïtief. Het nieuwe naamschema sluit aan bij naamsystemen voor dreigingsactoren die al in de industrie gewoon zijn", aldus Google. Drie jaar geleden besloot Microsoft om voor statelijke actoren, ransomwaregroepen en andere groepen aanvallers de namen van weerfenomenen te gebruiken.

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