Rechter verwerpt zaak tegen Meta over het lezen van WhatsApp-berichten

Een Amerikaanse rechter heeft de rechtszaak verworpen die verschillende WhatsApp-gebruikers tegen Meta hadden aangespannen. Volgens de gebruikers kloppen de privacybeloftes van Meta niet en kunnen berichten van gebruikers door het bedrijf worden opgeslagen, geanalyseerd en gelezen. "Niemand buiten de chat, zelfs WhatsApp niet, kan ze lezen, beluisteren of delen", zo laat WhatsApp op de eigen website weten.

Een groep mensen uit Australië, Brazilië en India besloot vanwege de vermeende privacyovertredingen een rechtszaak in de Verenigde Staten te starten. De klagers stelden dat ze zich op verschillende klokkenluiders baseren. Ze beweerden ook dat Meta de privacy van miljarden mensen schendt en gebruikers oplicht door hen te laten geloven dat ze privé met anderen communiceren. De klagers wilden dat hun privacyrechten worden gehandhaafd en ze een schadevergoeding voor geleden schade krijgen.

Meta ontkende de aantijging en vroeg de rechter met succes om de rechtszaak te verwerpen. De rechter stelt dat de klagers onvoldoende informatie geven om de gedane claims te onderbouwen. "Ze moeten wel iets van feiten aanleveren die de conclusie ondersteunen dat de klokkenluiders uit eerste hand kennis hebben, of een andere betrouwbare bron, voor hun beschuldigingen." De rechter stelde ook dat de klagers hun klacht kunnen aanpassen en die dan opnieuw mogen indienen. Daarvoor hebben ze tot 13 augustus de tijd gekregen (pdf).