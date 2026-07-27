Honderden Microsoft SharePoint-servers bevatten actief misbruikte lekken

Honderden Microsoft SharePoint-servers die vanaf het internet toegankelijk zijn bevatten bekende kwetsbaarheden waar aanvallers op dit moment actief misbruik van maken. Het gaat ook om 25 SharePoint-servers in Nederland. Dat meldt The Shadowserver Foundation op basis van eigen onderzoek. Organisaties gebruiken SharePoint voor allerlei werkprocessen, zoals het delen van documenten en informatie en opzetten van interne websites.

Beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheden (CVE-2026-50522, CVE-2026-58644 en CVE-2026-56164) zijn sinds juni en juli beschikbaar. Ondanks actief misbruik van de kwetsbaarheden waren op 25 juli nog 760 SharePoint-servers ongepatcht en lopen zo risico om te worden gehackt. De meeste kwetsbare servers bevinden zich in de Verenigde Staten (331). In Nederland gaat het nog altijd om 25 servers.

Via de kwetsbaarheden kunnen aanvallers kwetsbare SharePoint-servers op afstand overnemen. "Als deze kwetsbaarheden niet worden aangepakt, kunnen aanvallers schadelijke programma's uitvoeren, gevoelige informatie stelen of de controle over systemen overnemen. Dit kan leiden tot datalekken, verstoring van bedrijfsprocessen en financiële schade", zo waarschuwde het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) eerder. Onderzoekers waarschuwden onlangs voor grootschalig misbruik van de kwetsbaarheden.