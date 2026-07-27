Gebruik van duress pincode GrapheneOS leidt tot aanklacht in VS

In de Verenigde Staten is een Amerikaanse man aangeklaagd voor het wissen van zijn telefoon, wat gebeurde door middel van de duress pincode van GrapheneOS. Dit is een op Android-gebaseerd besturingssysteem voor Pixel-telefoons. De man was op vakantie naar de Dominicaanse Republiek geweest. Kort voordat hij landde in Atlanta had Homeland Security een bericht verspreid waarin stond dat er wegens 'vermeende terrorisme-activiteiten' een onderzoek naar de man liep.

Het bericht werd zowel naar de douane en grensbewaking (CBP) als de FBI-afdeling van Atlanta gestuurd. Toen de man op de luchthaven van Atlanta landde werd hij door medewerkers van de CBP meegenomen en ondervraagd. Tijdens de ondervraging werd de man meerdere malen gevraagd om zijn telefoon te ontgrendelen, wat hij weigerde. De man werd verteld dat als hij niet zou meewerken, zijn toestel in beslag zou worden genomen.

De CBP heeft de bevoegdheid om, wanneer er een vermoeden van een misdrijf is, telefoons en laptops van reizigers zonder gerechtelijk bevel te doorzoeken en de inhoud naar een centrale database te kopiëren. Dit wordt een "advanced media search" genoemd. Daarnaast mogen douanebeambten, ook wanneer er geen enkele verdenking is, een "basic" doorzoeking uitvoeren, waarbij het toestel handmatig wordt doorzocht.

De man verstrekte uiteindelijk een zogenoemde duress code aan de CBP-agenten, die ervoor zorgde dat zijn toestel werd gewist. GrapheneOS biedt gebruikers de mogelijkheid om een "duress" pincode in te stellen, die als enige doel het wissen van de telefoon heeft. Vervolgens werd de man door de Amerikaanse autoriteiten aangeklaagd voor het opzettelijk vernietigen van de digitale inhoud van zijn telefoon (pdf).

De advocaten van de man hebben de rechtbank gevraagd om al het bewijsmateriaal dat de CBP-agenten hebben verzameld van de rechtszaak uit te sluiten. Ze stellen dat bij de verzameling ervan de grondrechten van de man zijn geschonden (pdf). De rechter zal het verzoek op zijn vroegst eind oktober in behandeling nemen, zo meldt The Guardian.