Door ShinyHunters gelekte e-mailadressen doelwit van afpersingsmails

E-mailadressen die door de criminele groepering ShinyHunters bij allerlei bedrijven zijn buitgemaakt en op internet gepubliceerd zijn het doelwit van afpersingsmails. Dat laat Bleeping Computer weten, mede op basis van berichten van Reddit-gebruikers. In de e-mails wordt verwezen naar het datalek waar het e-mailadres van afkomstig is, gecombineerd met de boodschap dat de computer van de ontvanger is gehackt. Vervolgens zou de ontvanger met zijn eigen webcam zijn gefilmd tijdens het bekijken van pornografische video's.
In het bericht wordt gedreigd met publicatie van de vermeende opgenomen beelden, tenzij er binnen 48 uur tweeduizend dollar in bitcoin wordt betaald. De in deze campagne gebruikte e-mailadressen werden buitgemaakt bij onder andere Amtrak, Hallmark, Substack, Betterment, CarGurus, ADT, Panera Bread en McGraw Hill. ShinyHunters ontkent tegenover Bleeping Computer achter de afpersingsmails te zitten. Eerder dit jaar waarschuwde de Fraudehelpdesk al voor een toename van afpersingsmails.
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