Kamervragen over digitale weerbaarheid van Nederlands elektriciteitsnet

In de Tweede Kamer zijn vragen aan ministers Herbert van Economische Zaken en Van Veldhoven van Klimaat gesteld over de digitale weerbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet. Aanleiding is een recent artikel waarin experts waarschuwen dat cyberaanvallen een groot risico voor het stroomnet kunnen vormen en het slechts een kwestie van tijd is voordat dit plaatsvindt.

JA21-Kamerlid Van den Berg heeft nu om opheldering gevraagd en wil onder andere van de ministers weten hoe ze de waarschuwing van experts beoordelen dat digitalisering van het elektriciteitssysteem, waaronder slimme netten, thuisbatterijen, zonnepanelen, laadpalen en andere verbonden apparaten, tot een groter aanvalsoppervlak leiden. "In hoeverre wordt digitale weerbaarheid momenteel als randvoorwaarde meegenomen bij de uitvoering van de energietransitie en de uitbreiding van het elektriciteitsnet?", vraagt Van den Berg aanvullend.

De bewindslieden moeten ook duidelijk maken welke risicoanalyses er zijn uitgevoerd naar de cybersecurity van decentrale energiebronnen, zoals thuisbatterijen, zonnepanelen, laadpalen en energiebeheersystemen, en of er regelmatig gezamenlijke crisisoefeningen worden gehouden waarbij zowel een fysieke verstoring van het elektriciteitsnet als een cyberaanval wordt gesimuleerd. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.