Online campagne gestart voor het laten verdwijnen van cookiebanners

Verschillende burgerrechtenbewegingen en consumentenorganisaties zijn een online campagne gestart om cookiebanners te laten verdwijnen. Volgens de organisaties zijn cookiebanners bewust ontworpen om mensen te misleiden zodat ze hun rechten opgeven. "Je denkt misschien dat Europese privacywetgeving cookiebanners verplicht, maar de wet is duidelijk: online tracking is standaard verboden. De tracking-industrie moet je daarom afstand van je rechten laten doen", aldus de organisaties.
De Europese Commissie kwam vorig jaar met een voorstel om cookiebanners te laten verdwijnen. Gebruikers zouden dan via een 'geautomatiseerd signaal' kunnen aangeven of ze geen, wel of beperkte tracking willen. Een lobby van Google en de tracking-industrie heeft ervoor gezorgd dat verschillende EU-lidstaten het voorstel van de Europese Commissie blokkeren. Daarnaast zijn industriegroepen nu ook bezig met het belobbyen van het Europees Parlement om het voorstel daar verworpen te krijgen.
De burgerrechtenbewegingen en consumentenorganisaties zijn nu de campagne 'Kill the cookie banner!' gestart, waarbij ze mensen oproepen om hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement te benaderen en te verzoeken om cookiebanners af te schaffen. De campagne is mede mogelijk gemaakt door privacyorganisaties EDRi, EFF, noyb, stichting Data Bescherming Nederland en consumentenorganisaties BEUC en CECU.
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