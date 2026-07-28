Autoriteit Persoonsgegevens zag vorig jaar meer ransomware-aanvallen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zag vorig jaar meer ransomware-aanvallen dan in 2024, zo laat de privacytoezichthouder in de vandaag verschenen Rapportage ransomware 2025 weten. Bij veel van de gemelde ransomware-aanvallen maken aanvallers misbruik van kwetsbaarheden waarvoor updates niet zijn geïnstalleerd of is er gebruikgemaakt van phishing. De meeste meldingen van datalekken door ransomware-aanvallen kwamen uit de sectoren gezondheid en welzijn, handel en autobranche, en informatie en communicatie.

Vorig jaar noteerde de AP 136 ransomware-aanvallen, tegenover 127 een jaar eerder. De toezichthouder merkt op dat ransomware-aanvallen verschillende vormen kennen. Bij 65 van de aanvallen werden gegevens gestolen en versleuteld. Dertien keer was er sprake van alleen versleuteling en 32 keer werden alleen gegevens gestolen. Dit kwam een jaar eerder nog vijftien keer voor. Bij 26 van de aanvallen kon de AP vaststellen dat er gegevens waren versleuteld, maar was onduidelijk of er ook data was buitgemaakt.

De toezichthouder merkt op dat een ransomware-aanval 'ontzettend veel geld' kost. De schade liep bij de onderzochte organisaties op tot honderdduizenden euro’s. "Geld dat ook in de preventie van aanvallen gestoken kon worden", aldus de AP. Die merkt op dat verschillende organisaties die losgeld betaalden vervolgens opnieuw werden afgeperst om meer geld te betalen of gestolen gegevens alsnog online verschenen. De AP adviseert om geen losgeld te betalen. "Betalen biedt geen garanties en houdt het aantrekkelijk voor criminelen om ransomware-aanvallen te blijven uitvoeren."

Verder geeft de AP in de rapportage verschillende tips, zoals het implementeren van een monitoringssysteem, het hebben en testen van een incidentresponseplan, het inschakelen van externe expertise, inzicht hebben in bewaarde gegevens, het zo snel mogelijk informeren van slachtoffers, het investeren in cybersecurity en het maken van betrouwbare en recente back-ups. "Iedere ransomware-aanval is anders, maar de lessen zijn vaak hetzelfde. Organisaties hoeven niet iedere fout zelf te maken. Door van elkaar te leren, kunnen zij de schade voor mensen én voor hun eigen organisatie aanzienlijk beperken", zegt AP-voorzitter Monique Verdier.